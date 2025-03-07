مصر تعلق على أحداث سوريا وتؤكد دعمها للدولة ومؤسساتها الوطنية

أعربت مصر عن قلقها إزاء المواجهات التي شهدتها محافظة اللاذقية في سوريا، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، فى منطقة الساحل السوري.

وأكدت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، على موقفها الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية.

وشددت مصر على رفضها، لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري الشقيق، وأعادت تأكيدها على أهمية مكافحة كافة أشكال العنف، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية السورية فوق كل اعتبار، والعمل على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة في سوريا.

كما جددت مصر في بيان الخارجية، التأكيد على أهمية تدشين عملية سياسية انتقالية شاملة تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري دون إقصاء وتضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا الشقيقة

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