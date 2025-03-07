الجمعة 07 مارس 2025
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خارج الحدود

لقاءات جانبية لوزير الخارجية على هامش أعمال الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي اليوم في جدة مع كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، ووزراء خارجية كل من ماليزيا وجامبيا وأذربيجان وإندونيسيا والجابون.

واستعرض الوزير عبد العاطى مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة يوم ٤ مارس، وكذلك عناصر والمراحل المختلفة لخطة "التعافى المبكر وإعادة الإعمار في غزة". 

وأثنى الوزراء على الدور الريادي الذى اضطلعت به مصر فى دعم القضية الفلسطينية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى واشادوا بشمولية الخطة واعربوا عن دعمهم لعناصرها بشكل كامل والتى تهدف إلى اعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على ارضهم.

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جدة منظمة التعاون الإسلامي ماليزيا وجامبيا وأذربيجان أندونيسيا غزة القضية الفلسطينية عبد الفتاح السيسي

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