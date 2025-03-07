الزمالك يفوز على هليوبوليس بدوري المحترفين لكرة اليد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 29 - 24..، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة عبدالرحمن فوزي بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري المحترفين.

الزمالك يفوز على هليوبوليس بدوري اليد

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 16 - 15، في الشوط الثاني، واصل الفريق سيطرته على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 29 - 24.

الجهاز الفني لفريق يد الزمالك

ويتكون الجهاز الفني لفريق يد الزمالك من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، محمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، ماركو ماركيس مدربًا لحراس المرمى، أشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي".



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