الجمعة 07 مارس 2025
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خارج الحدود

انقطاع الكهرباء عن محافظة اللاذقية السورية بسبب الاشتباكات

اشتباكات في سوريا
اشتباكات في سوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الجمعة، أن الكهرباء انقطعت في معظم أنحاء محافظة اللاذقية بسبب الأعمال التخريبية الناتجة عن العمليات العسكرية التي نفذتها فلول النظام السابق.

انقطاع الكهرباء عن محافظة اللاذقية السورية بسبب الاشتباكات 

وقالت الوكالة الرسمية إن الأعمال التخريبية أدت إلى حدوث قطع بخط للضغط العالي المغذي للاذقية.

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 وتشهد مناطق الساحل السوري توترًا أمنيًا متزايدًا في ظل الحملة العسكرية التي أطلقتها قوات وزارتي الدفاع والداخلية لملاحقة عناصر من جيش النظام السابق، وذلك عقب سلسلة من الكمائن والاعتداءات التي استهدفت عناصر إدارة العمليات العسكرية، وفق البيان.

وفي هذا السياق، استقدمت تعزيزات عسكرية مكثفة لدعم القوى الأمنية السورية، حيث انتشرت بشكل واسع في محافظتي اللاذقية وطرطوس بشكل أساسي. وامتد تأثير الاشتباكات إلى المدنيين، حيث طالت مدينة اللاذقية وبلدات الحفة والمختارية والشير في ريفها.

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اللاذقية الكهرباء الساحل السوري

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