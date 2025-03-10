هل تفسد مستحضرات التجميل صيام رمضان؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

مع دخول شهر رمضان المبارك، يتجدد الجدل والحديث بين المسلمين حول بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بمبطلات الصيام، ومن أبرز المواضيع التي تثار كل عام مسألة وضع المكياج أثناء الصيام، وفي هذا الإطار، أصدر عدد من علماء الدين فتاوى توضح حكم استخدام مستحضرات التجميل خلال نهار رمضان.

من جانبه، أوضح الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن وضع مستحضرات التجميل أثناء الصيام ينقسم إلى أمرين: الأول، إذا كانت المرأة تضع المكياج دون أن يدخل شيء منه إلى الجوف، ولا يتعارض مع أساسيات الصيام، فلا يوجد أي مشكلة شرعية في ذلك، خاصة إذا كان الهدف من وضع المكياج هو الزينة للزوج، أما الأمر الثاني، فهو إذا كان المكياج يثير الغرائز أو الفتن، فلا يجوز وضعه أثناء الصيام.

من جهة أخرى، أفتى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن استخدام المرأة لمساحيق التجميل بشكل لافت للنظر خارج بيتها يعتبر حرامًا، ولكنه لا يفسد الصيام، وأكد أن ما يُفطر الصائم هو الجماع أو دخول شيء إلى الجوف، مشيرًا إلى أن وضع مرطب الشفاه أو الكحل لا يفطر إلا إذا وصل شيء منه إلى الجوف.

وأضاف الشيخ ممدوح أن المكياج الخفيف وغير الملفت للنظر، مثل الكحل وترطيب الشفاه، لا يفسد الصيام ما لم يدخل شيء منه إلى الجوف، كما نبه إلى أن المكياج الذي يمنع وصول الماء إلى الجلد قد يؤثر على صحة الوضوء، ولكنه لا يؤثر على صحّة الصيام.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن المعيار في فساد الصوم هو تحقق وصول المفطر إلى الجوف أو غلبة الظن بوصوله، مشيرة إلى أن الصوم يبقى صحيحًا ما لم يتيقن الشخص من وصول شيء إلى جوفه، استنادًا إلى القاعدة الشرعية "اليقين لا يزول بالشك".

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