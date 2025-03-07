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رياضة

موعد مباراة الهلال والفيحاء بالدوري السعودي

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

الدوري السعودي، يواجه فريق الهلال نظيره  الفيحاء مساء اليوم الجمعة، بالجولة الـ 24 من بطولة الدوري السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

 

موعد مباراة الهلال والفيحاء  بالدوري السعودي 

 وتقام مباراة الهلال والفيحاء مساء اليوم الجمعة 7 مارس 2025 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، حيث تنطلق  المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء ضد الهلال في الدوري السعودي

 وتمتلك شبكة قنوات SSC SPORTS حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي، ويمكنك مشاهدة مباراة الفيحاء ضد الهلال عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

معلق مباراة الهلال ضد الفيحاء

أسندت شبكة قنوات SSC Sports مهمة التعليق على مباراة الهلال والفيحاء، إلى المعلق مشاري القرني.

 

ويدخل الهلال بعد خسارته الأخيرة المحبطة أمام الأهلي في المملكة أرينا (2-3)، وذلك لمواصلة مطارد الاتحاد على القمة.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 51 نقطة، متخلفًا بفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

في المقابل يحتل  الفيحاء  المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.

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