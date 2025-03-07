واشنطن توجه ضربة جديدة لكييف بتعليق خدمات الصور الفضائية

قررت الحكومة الأمريكية تعليق خدمات الصور الفضائية إلى أوكرانيا بشكل مؤقت بحسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، الأمريكية نقلا عن المزود الأمريكي البارز للصور الفضائية التجارية بشركة ماكسار.

واشنطن توجه ضربة جديدة لكييف عبر الصور الفضائية



ويعد هذا القرار ضربة جديدة لكييف في ظل توترات متزايدة بين أمريكا وأوكرانيا، خاصة بعد قرار إدارة ترامب بتجميد المساعدات العسكرية ووقف المعلومات الاستخباراتية.

وبحسب ماكسار، فإن الحكومة الأمريكية تمول عقدا يتيح لأوكرانيا الوصول إلى خدمات التصوير الفضائي عبر برنامج "التسليم العالمي المحسن للمعلومات الجغرافية".

الحكومة الأمريكية قررت تعليق حسابات أوكرانيا

وقالت الشركة في بيان لها الجمعة إن "الحكومة الأمريكية قررت تعليق حسابات أوكرانيا في هذا البرنامج بشكل مؤقت".

وقد أثر هذا التوقف أيضا على شركات فضائية تجارية أخرى التي تقدم خدمات الصور الفضائية عبر البرنامج نفسه، حيث كشف مسؤول أمريكي عن أن التأثير طال أطرافا أخرى في القطاع. وما زال غير واضح ما إذا كانت هذه الخدمة ستستأنف في وقت لاحق أو لا.

وفي حين أن أوكرانيا تستطيع الوصول إلى الصور الفضائية عبر حسابات خاصة بها تم شراؤها مسبقا، إلا أن القرار أثار ردود فعل سريعة في صفوف الجيش الأوكراني، الذي يعتمد على هذه الصور لتخطيط الهجمات ودراسة التضاريس وتقييم ضربات المدفعية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق مشاركة المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا ووقف المساعدات العسكرية.

وتعتبر "واشنطن بوست" أن هذه الخطوات، التي تهدف إلى الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا، قد تلقي بظلالها على العلاقة بين البلدين في الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق من الجمعة، قال ترامب إنه يدرس فرض عقوبات "واسعة النطاق" على روسيا في إطار نفس الضغط الدبلوماسي.

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