عرض لوحة "الحجاج" في مزاد بموسكو مقابل 1.5 مليون دولار

سيتم طرح لوحة الرسام الروسي فيكتور فاسنيتسوف (1848-1926) "الحجاج" للبيع في مزاد علني سيقام في موسكو يوم 16 مارس الجاري.

الفترة المبكرة لإبداع الفنان التشكيلي

وستباع لوحة فيكتور فاسنيتسوف "الحجاج" من الفترة المبكرة لإبداع الفنان التشكيلي، والتي تم اكتشافها من قبل خبراء المتحف الروسي، مقابل 1.5 مليون دولار في المزاد العلني في موسكو، حسبما أفاد مصدر في دار المزادات في موسكو.

وقال: "سيتم بيع لوحة غير معروفة سابقا لفيكتور فاسنيتسوف في المزاد العلني في موسكو مقابل 1.5 مليون دولار. وتم اكتشاف اللوحة وتحديد هويتها من قبل خبراء المتحف الروسي. وتبين أن اللوحة هي إحدى الأعمال الفنية المفقودة من الفترة المبكرة لإبداع فيكتور فاسنيتسوف وإحدى النسخ للوحة "المغنيون المتسولون" التي تعود لعام 1873. والآن ستكون اللوحة واحدة من أهم القطع المعروضة في دار المزادات بموسكو، وسيقام المزاد العلني في 16 مارس الجاري".

اللوحة التي يبلغ حجمها 80.5 × 132 سم

وأضاف البيان الصادر عن المتحف الروسي أن لوحة "الحجاج" الزيتية تم تقديمها للفحص في المتحف الروسي الحكومي في عام 2003. ولم تكن اللوحة موقعة، وتم شراؤها في مزاد "سوثبي" في العام نفسه.

وذكر المصدر بأن عرض لوحة "الحجاج" الزيتية للجمهور تم لأول مرة عام 2024 في معرض الذكرى الـ175 لميلاد الفنان التشكيلي الذي أقيم في المتحف الروسي.

وقال إن اللوحة التي يبلغ حجمها 80.5 × 132 سم ستبقى في المعرض حتى نهاية مارس 2025.

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