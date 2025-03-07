السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية ويؤكد: السلام هو خيار مصر والدول العربية.. ويشيد بالدور المحوري للقوات المسلحة المصرية في حماية الوطن.. ويشكر المصريين على اصطفافهم بقوة خلف القيادة السياسية



أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية.

السيسي يؤدى صلاة الجمعة مع أبنائه الطلاب، مهنئًا إياهم بحلول شهر رمضان المبارك

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تفقد اصطفاف طلبة الأكاديمية، وتابع أنشطتهم التدريبية والتعليمية، كما قام الرئيس السيسي بأداء صلاة الجمعة مع أبنائه الطلاب، مهنئًا إياهم بحلول شهر رمضان المبارك.

السيسي يتناول مع أبنائه الطلاب المستجدات الإقليمية والدولية

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس حرص على الإستماع إلى أبنائه الطلبة للإطمئنان على سير العملية التدريبية خلال شهر رمضان المعظم، كما تناول الرئيس مع أبنائه الطلاب المستجدات الإقليمية والدولية والخلاصة التي إنتهت اليها القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة مؤخرًا، مستعرضًا الجهود التي تقوم بها مصر لإستعادة الهدوء والإستقرار بالمنطقة، وبشكل خاص في قطاع غزة والخطة العربية لإعادة إعمار القطاع، مؤكدًا على أن السلام هو خيار مصر والدول العربية.

السيسي يوجه الشكر للشعب المصري على وحدته واصطفافه بقوة خلف القيادة السياسية،

وفي ذات السياق، وجه الرئيس الشكر للشعب المصري على وحدته واصطفافه بقوة خلف القيادة السياسية، خاصة خلال الظروف الإستثنائية والتحديات الإقليمية الراهنة، الأمر الذي يعكس قوة ووحدة وصلابة الجبهة الداخلية المصرية ومدى مسئولية الشعب المصري الأصيل وحسن تقديره للأمور، مشددًا على الدور المحوري الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن.

السيسي يثني على المستوى الراقى الذى يتمتع به الطلبة من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أطلع على الأنشطة الجارية بالأكاديمية، حيث أشاد الرئيس بانضباط الطلبة ودأبهم وحرصهم على تطوير مهاراتهم، وبذل قصارى جهدهم في إطار المنظومة التعليمية بالأكاديمية، مثنيًا على المستوى الراقى الذى يتمتع به الطلبة من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس.

وألقي الرئيس السيسي كلمة جاءت أبرز رسائلها:

الشكر للشعب المصري على وحدته واصطفافه بقوة خلف القيادة السياسية، خاصة خلال الظروف الإستثنائية والتحديات الإقليمية الراهنة

دور محوري تقوم به القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن

السلام هو خيار مصر والدول العربية

المنطقة واجهت ظروفا صعبة على مدار 18 شهرا جراء تطورات غزة

دور مصر دائما إيجابي ويهدف لتهدئة الصراعات

دورنا ثابت منذ اليوم الأول للأزمة بوقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات والإفراج عن المحتجزين

نبذل جهودا كبيرة خلال المرحلة الحالية لتثبيت وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى

جميع السلع الاستراتيجية متوفرة ولا يوجد احتياطي أقل من 4 أشهر

ندير الأمور بكل حرص والتزام ونسير على ثوابت قانونية وإنسانية للعمل على إنهاء الصراعات والأزمات.

أشاد الرئيس بانضباط الطلبة ودأبهم وحرصهم على تطوير مهاراتهم، وبذل قصارى جهدهم في إطار المنظومة التعليمية بالأكاديمية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.