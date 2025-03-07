السيسي يؤكد الدور المحوري للقوات المسلحة في حماية الوطن

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدور المحوري الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن.

وأجرى الرئيس السيسي، اليوم، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تفقد اصطفاف طلبة الأكاديمية، وتابع أنشطتهم التدريبية والتعليمية، كما قام بأداء صلاة الجمعة مع أبنائه الطلاب، مهنئًا إياهم بحلول شهر رمضان المبارك.



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