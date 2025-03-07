الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات الطقس السيئ ويوجه بتكثيف الاستعدادات الميدانية

تداعيات الطقس السيئ
تداعيات الطقس السيئ بالاسكندرية، فيتو

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مؤكدًا استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع  توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة متفاوتة الشدة تكون رعدية.

 

فقدان 180 شخصا إثر غرق 4 قوارب قبالة اليمن وجيبوتي

بلاش نفضح اللي بيصلي بسرعة، علي جمعة يشرح شروط القبلة الصحيحة وحكم الصلاة بدون طهارة

ووجه الفريق أحمد خالد جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.
 

كما وجه المسئولون بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن هناك تدخل فوري من جميع الأجهزة التنفيذية لرفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة فور حدوثها خاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها.  

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

مواد متعلقة

القبض على صبي يحمل سلاحا على متن طائرة في أستراليا

فقدان 180 شخصا إثر غرق 4 قوارب قبالة اليمن وجيبوتي

بلاش نفضح اللي بيصلي بسرعة، علي جمعة يشرح شروط القبلة الصحيحة وحكم الصلاة بدون طهارة
ads

الأكثر قراءة

السيسي: دور مصر دائما إيجابي ويهدف لتهدئة الصراعات

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية عسكرية في التاريخ "حروب المرتدين"

6 صور ترصد تفقد السيسي للأكاديمية العسكرية المصرية

أقل وأعلى سعر لوحدات الحي اللاتيني بطرح بيتك في مصر

عمر مرموش يحصد أول جائزة مع مانشستر سيتي

ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء أثناء الصيام؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الأمن يكشف تفاصيل فيديو إلقاء أكياس مياه على المارة بمدينة نصر

إخماد حريق هائل في مصنع غزل بالمحلة الكبرى دون خسائر بشرية (صور)

منوعات

المزيد

القبض على صبي يحمل سلاحا على متن طائرة في أستراليا

عرض لوحة "الحجاج" في مزاد بموسكو مقابل 1.5 مليون دولار

سقوط حافلة تقل 45 راكبًا من منحدر في البرازيل

صراع الكيف الدموي، 22 قتيلا في اشتباكات مسلحة بين عصابات المخدرات بالإكوادور (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر النحاس اليوم الجمعة، آخر تحديث

المزيد

انفوجراف

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على 3 تمرات يوميًّا في رمضان؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة خاشعة للقارئ محمود الحسيني من سورة الأعراف (فيديو)

بلاش نفضح اللي بيصلي بسرعة، علي جمعة يشرح شروط القبلة الصحيحة وحكم الصلاة بدون طهارة

طالب يسأل: لو حد مش على طهارة وفي تجمع ولازم يصلي يعمل إيه؟

المزيد
الجريدة الرسمية