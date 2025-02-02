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محافظات

وكيل صحة المنوفية: جزاءات وحرمان من الحوافز للمقصرين

الدكتور أسامة عبدالله،
الدكتور أسامة عبدالله، فيتو

قام الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بمرور مفاجئ على عدد من المنشآت الصحية، رافقه في الدكتور محمد سلامة مدير إدارة العلاجي.

 

 حيث بدأ جولته بزيارة مركز صحي جنزور، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة وتحدث مع أفراد الطاقم الطبي للتأكد من جودة الخدمة الطبية وصحة وسلامة المريض وتلافي أي سلبيات أو معوقات.

حرمان المتغيبين بمستشفى مسنين جنزور من الحوافز

كما قام بزيارة مستشفى مسنين جنزور وتابع الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث وجه بضرورة التحقيق مع الموظفين المتغيبين عن العمل وتاركي العمل قبل وقت الانصراف وحرمانهم من الحوافز لضمان الالتزام والحفاظ على مستوى الخدمة.

 

واختتمت الزيارات بمروره على مستشفى تلا، برفقة عدد من القيادات الصحية، حيث شارك في الجولة، الدكتور محمود علي، مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة، بالإضافة إلى أحمد الشبراوي، مشرف عام المشروع القومي للرعايات والحضانات بإدارة الطوارئ، والدكتورة سارة سعيد من إدارة العلاجي.

 

وأثناء تفقده للاقسام الحرجة والحيوية قام بمجازاة المتباطئين في تقديم الخدمة في قسم الاستقبال، موجها  بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة في المستشفى في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى تعزيز تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحسين وتطوير الخدمات الصحية في محافظة المنوفية.

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