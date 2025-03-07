المركز التكنولوجي المتنقل بكفر الشيخ يقدم خدمات تراخيص المحال التجارية بالشوارع خلال رمضان

قال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، إنه تم توجيه سيارة المركز التكنولوجي المتنقل للعمل في الفترة المسائية بشوارع مدينة كفرالشيخ التجارية، منها شارعا النبوي المهندس وإبراهيم المغازي، بالإضافة إلى منطقة تقسيم 2، وذلك في إطار تقديم خدمات متميزة للمواطنين وتلبية احتياجات أصحاب المحال التجارية خلال شهر رمضان المبارك، تحت إشراف عماد شعلان، المشرف العام على المراكز التكنولوجية، ومحمد السعيد، مدير إدارة الدعاية والإعلانات بالمحافظة.

محافظ كفر الشيخ: نستهدف التسهيل على المواطنين في تخليص إجراءاتهم

وأوضح اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تسيير سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتسهيل إجراءات تراخيص المحال التجارية ليتم تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى مستويات الكفاءة والسرعة.

وقال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الإقليم، إن تلك الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وخاصة في إنجاز إجراءاتهم المختلفة بكافة المصالح الحكومية.

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