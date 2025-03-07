الأمن يكشف تفاصيل فيديو إلقاء أكياس مياه على المارة بمدينة نصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مستقلي سيارة بإلقاء أكياس مياه على المارة بالقاهرة.. وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

فيديو يرصد مستقلى سيارة بإلقاء أكياس مياه على المارة بمدينة نصر.. والأمن يكشف التفاصيل



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصـــل الاجتماعي بشأن قيام مستقلي إحدى السيارات "تحمل لوحات معدنية مطموسة" بإلقاء أكياس مملوءة بالمياه على المارة بالشارع حال سيرهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال قيادته للسيارة برفقة أصدقائه بقصد اللهو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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