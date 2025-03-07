إخماد حريق هائل في مصنع غزل بالمحلة الكبرى دون خسائر بشرية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية، اليوم، من إخماد حريق ضخم اندلع داخل أحد مصانع الغزل بقرية كفر الجنينة، التابعة لمركز المحلة الكبرى، دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب النيران داخل المصنع، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث نجحت الفرق في محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

وأكدت المصادر الأمنية بـ محافظة الغربية أن الحريق أسفر عن خسائر مادية جسيمة، وجارٍ حصر التلفيات لتقدير حجم الأضرار. كما تم الدفع بفريق من المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وسط ترجيحات أولية تشير إلى حدوث ماس كهربائي.

من جانبه، وجه اللواء مدير أمن الغربية، بسرعة الانتهاء من التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة، مع التأكيد على أهمية التزام المصانع بإجراءات الأمن الصناعي للحد من وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.