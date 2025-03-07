الجمعة 07 مارس 2025
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محافظات

إخماد حريق هائل في مصنع غزل بالمحلة الكبرى دون خسائر بشرية (صور)

حريق هائل بمصنع غزل
حريق هائل بمصنع غزل في الغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية، اليوم، من إخماد حريق ضخم اندلع داخل أحد مصانع الغزل بقرية كفر الجنينة، التابعة لمركز المحلة الكبرى، دون وقوع خسائر بشرية.

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وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب النيران داخل المصنع، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث نجحت الفرق في محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

وأكدت المصادر الأمنية بـ محافظة الغربية أن الحريق أسفر عن خسائر مادية جسيمة، وجارٍ حصر التلفيات لتقدير حجم الأضرار. كما تم الدفع بفريق من المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وسط ترجيحات أولية تشير إلى حدوث ماس كهربائي.

من جانبه، وجه اللواء مدير أمن الغربية، بسرعة الانتهاء من التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة، مع التأكيد على أهمية التزام المصانع بإجراءات الأمن الصناعي للحد من وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

 

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