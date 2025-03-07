ضبط 4 أشخاص بحوزتهم حشيش وشابو بـ 5 ملايين جنيه
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية بمديريات أمن (الدقهلية، سوهاج، الغربية) جهودها لمكافحة جرائم جلب والاتجار فى المواد المخدرة.
وفى مديرية أمن الدقهلية؛ تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وبحوزتهما (15كيلو جراما لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض).
وفى مديرية أمن سوهاج؛ تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة سوهـاج، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو" – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار).
وفى مديرية أمن الغربية؛ تم ضبط إحدى السيدات، عاطل – لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزتهما (8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش– الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع مخدر الحشيش - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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