أعلنت إدارة ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، عن إعادة فتح ميناء العريش أمام حركة دخول وخروج السفن بعد تحسن الأحوال الجوية.

إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية الشرقية تصل إلى حد السيول على سيناء تمتد خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وذلك على فترات متقطعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وتوقعت أن يسود طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

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