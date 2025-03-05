مصرع وإصابة 6 عمال بشركة مياه الشرب أثناء تنظيف خزان مياه بشمال سيناء

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون بالاختناق أثناء تنظيفهم خزان مياه في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام.

مصرع وإصابة 6 عمال بشركة مياه الشرب أثناء تنظيفهم خزان مياه بشمال سيناء

وأسفر الحادث عن مصرع كل من؛ محسن محمد عبد المولى السيد 27 عاما على إثر اختناق داخل بئر مياه وأحمد عيد سعيد قويدر 25 عاما ومحمد عبد الكريم حمته عثمان 19 عاما تم نقل الجثامين إلى مستشفى الشيخ زويد تحت تصرف الأجهزة المعنية.



بينما أصيب عمرو عماد الدين كامل محمد 40 عاما يعمل بشركة المياه أصيب باختناق بسبب غازات أثناء نظافة الخزان ودرويش سعيد درويش 45 أصيب بضيق بالتنفس وأحمد عوض 35 عاما أصيب بجرح قطعى بالقدم اليسرى حوالى ٢سم.





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