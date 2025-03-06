الخميس 06 مارس 2025
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أخبار مصر

أمطار غزيرة تضرب القاهرة وفرق الطوارئ تواجه آثار الطقس السيئ (فيديو وصور)

أمطارغزيرة تضرب القاهرة،
أمطارغزيرة تضرب القاهرة، فيتو
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شهدت محافظة القاهرة اليوم هطول أمطار متفاوتة الشدة، ما بين متوسطة إلى غزيرة، حيث تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من الوجه البحري وشرق القاهرة ومناطق من السواحل الغربية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، وتساقط حبات البرد أحيانا.

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد سوء الأحوال الجوية على محافظة القاهرة وهطول الأمطار. 

كما كثف رجال المرور من تواجدهم في كافة الميادين والشوارع العامة وتيسير الحركة المرورية أمام السائقين والمواطنين وسط متابعة من غرفة عمليات المحافظة لرفع تراكمات مياه الأمطار.  

حالة الطقس اليوم الخميس

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، ويسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء  مائلا للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى  شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

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الطقس جنوب الصعيد شمال الصعيد محافظة القاهرة

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