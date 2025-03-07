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مجمع الإسماعيلية الطبي ينقذ سيدة من موت محقق

جانب من إجراء الجراحة،
جانب من إجراء الجراحة، فيتو

 نجح الفريق الطبي لجراحة القلب في المجمع الطبي في الإسماعيلية، فى إنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر 30 عامًا، عقب إجراء عملية جراحية معقدة. 

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حالة المريضة 

وصلت المريضة إلى قسم جراحة القلب بمجمع الإسماعيلية بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية وجود ورم كبير في الأذين الأيسر، مما أدى إلى انسداد في مجرى الصمام الميترالي. 

 

عرض نتائج الجراحة 

️بناءً على نتائج الفحوصات الحرجة، تم اتخاذ قرار عاجل بنقل المريضة إلى غرفة العمليات، حيث خضعت لجراحة قلب مفتوح لاستئصال الورم الذي بلغ وزنه 300 جرام وأبعاده 5 × 7 × 4 سم، بالإضافة إلى استبدال الصمام الميترالي المتضرر.

 

وعقب إجراء العملية، تماثلت المريضة للشفاء التام وغادرت مستشفى مجمع الإسماعيلية الطبي بعد خمسة أيام، وهي في حالة صحية جيدة، تعكس هذه الحالة نجاح الفريق الطبي وتفانيهم في تقديم رعاية صحية متميزة، مما يدل على التزامهم العميق بتحسين صحة وسلامة المرضى.

 

وضم الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة كل من الدكتور سيد فياض – أستاذ جراحة القلب والصدر ورئيس قسم جراحة القلب والصدر، د. أحمد خليفة – استشاري جراحة القلب والصدر، د. محمد عبد الفتاح – استشارى جراحة القلب والصدر، د. أحمد الوردى – أخصائي جراحة القلب والصدر.

 

كما ضم فريق التخدير: الدكتور بيير ظريف – استشاري التخدير،د. محمد عبد الوارث – استشاري التخدير، د.أحمد المهدي – أخصائي التخدير.

 

 ويعكس ما تم في إجراء الجراحة مستوى عالٍ من الإحترافية والتفاني في تقديم الرعاية الصحية بمتابعة وإشراف الدكتور احمد خالد مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، والدكتور حسام سلامة نائب مدير المجمع للخدمات الطبية. 

 

 

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