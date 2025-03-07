مسلسلات رمضان 2025، ريهام حجاج تريد العودة للعمل كمراسلة صحفية بالحلقة 7 من أثينا

مسلسلات رمضان 2025 ، تبدأ أحداث الحلقة السابعة من مسلسل أثينا بذهاب نادين "ريهام حجاج" لـ هشام خطاب ومعها هارد ديسك الخاص بمحمود العشري أولى حالات الانتحار في الجامعة؛ كي يبدأ في البحث بداخله للعثور على أي شيء يخص مشروع أثينا.

ويقوم برنامج أثينا بمراسلة نادين ويخبرها كيف قام آدم بالانتحار، بعد الفيديو الذي انتشر له داخل الجامعة، ويبدأ في مراسلتها وإخبارها بكل شيء خاص بجميع من حولها.

وتريد ريهام حجاج العودة لقطاع المراسلين وعملها كمراسلة صحفية، ولكن لم تتم الموافقة على العودة إلا بعد ذهابها لطبيب نفسي لتقليل العلاج قبل عودتها للعمل.

وتشهد الحلقة السابعة إخفاء جميع التحاليل الطبية الخاصة بمي شقيقه نادين والتي تؤكد تناولها بعض المواد المخدرة، ولكن هناك شخص واحد عثر عليها وهو قريب من حبيب نادين السابق.

وتعثر نادين على صورة لشقيقتها والفنان نبيل عيسى معالمها بالجامعة، ولكن تجد خلف صورتهما رسالة حب منها، ويبدأ نبيل عيسى في إخبارها بعلاقتهما كيف كانت.

تحقيق مكاسب غير مشروعة

ويبدأ أثينا في كشف أسرار جديدة عن كل المحيطين بها، لدرجة أنها أصبحت ترجع له في كل خطوة تقوم بها، وتوجه نادين اتهام لأثينا بأنه من قام بإيذاء شقيقتها مي.

وشهدت الحلقة الحلقة السادسة من مسلسل أثينا بمواجهة نبيل عيسى، الشريك في الأكاديمية التعليمية، لأصحاب مي، متهمًا إياهم بسرقة الامتحانات وبيعها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.





في سياق آخر، يعترف آدم، صديق مي، بحبه لها، لكن بطريقة غير مباشرة عبر شقيقتها نادين، حيث يكشف لها عن كل ما حدث سابقًا.



وفي تطور للأحداث، تتمكن نادين من الحصول على المخدرات التي كانت شقيقتها مي تتعاطاها، وتواجه مروان، مؤكدةً أنه السبب الرئيسي فيما وصلت إليه مي من تدهور.



على صعيد الجامعة، تتهم الإدارة آدم باختراق نظام الجامعة وسرقة الامتحانات، مما يؤدي إلى إيقافه مؤقتًا لحين اتخاذ قرار بشأنه. وتتفاقم الأمور عندما يُرسل مقطع فيديو من داخل الجامعة إلى والدته، ما يدفع آدم إلى التفكير في الانتحار.

قصة حب قديمة لـ مي

وفي أحداث الحلقة الثانية ظهرت مي شقيقة نادين وهي على سرير العناية المركزة بعد محاولة انتحارها، وحصلت نادين على هاتف شقيقتها لتبحث عن السبب الذي جعلها تقدم على الانتحار.

سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا

وتلعب ريهام حجاج خلال أحداث العمل شخصية صحفية تهتم بعالم السوشيال ميديا، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، يتناول سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا.

وتتعاون ريهام حجاج من خلال مسلسل أثينا مع المخرج يحيي إسماعيل والسيناريست محمد ناير، بعدما كانت تتعاون من قبل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي عرضت في الأعوام الماضية.

ويشارك في بطولة مسلسل أثينا أحمد مجدي ونبيل عيسى وسوسن بدر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، وسوف يعرض على عدد من القنوات الفضائية في شهر رمضان.

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