ستيلانتيس تكشف عن حجم مبيعات سيارتها وخطتها لاتساع الانتاج

استعرضت ستيلانتيس العالمية، اجمالي مبيعات سيارتها خلال عام 2024، وبالتزامن مع استمرار عملية اختيار الرئيس التنفيذي القادم، المقرر تعيينه في النصف الأول من عام 2025، اتخذت الإدارة المؤقتة خطوات سريعة وحاسمة لتحسين أداء وربحية الشركة.





ونستعرض في التقرير التالي أبرز الخطوات التي حددتها ستيلانتيس لتحسين مبيعاتها وهي تقليص مخزونات الوكلاء الأمريكيين بما يتجاوز الأهداف المحددة، وإعطاء الأولوية لإطلاق المنتجات الاستراتيجية لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة، خاصة في الولايات المتحدة، استخدام مرن للقوانين التنظيمية البيئية لتخفيف المخاطر، مع الاستمرار في تقليص الانبعاثات، تعزيز التعاون مع الوكلاء في الولايات المتحدة وأوروبا لتسريع العودة إلى النمو، تعزيز التواصل مع الموردين لتسهيل التعاون وحل المشكلات، تعميق الحوار مع الحكومات والهيئات التنظيمية حول القضايا الرئيسية في الصناعة، تعزيز التفويضات لصالح المناطق لاتخاذ قرارات أسرع وتنفيذ دقيق.

وخلال عام 2024 المليء بالتحديات، بدأت ستيلانتيس الانتقال إلى الجيل القادم من منتجاتها، مع إطلاق أولى النماذج المبنية على المنصات متعددة الطاقات STLA، التي توفر للمستهلكين مزيدًا من حرية الاختيار بين المحركات الحرارية والهجينة والكهربائية.



وتتمثل أبرز النقاط في ما يلي:

• STLA Medium:

من خلال هذه المنصة تم إطلاق طرازات بيجو E-3008 وE-5008، بالإضافة إلى أوبل GRANDLAND الجديدة. وتوفر هذه المنصة للعملاء خيارات بين النسخ الكهربائية والهجينة والهجينة القابلة لإعادة الشحن.تقدم سيارة DS8 الجديدة، التي تم الكشف عنها في ديسمبر، مدى كهربائيًا رائدًا يصل إلى 750 كم في دورة WLTP المركبة.



صممت هذه المنصة لشاحنات البيك أب وسيارات الدفع الرباعي الكبيرة ذات الهيكل على الشاسيه، ستبدأ هذه المنصة في عام 2025 مع رام 1500 رامشارجر، تليها مركبات من علامة جيب، وتدمج تقنيات هجينة متطورة تتيح مدى أطول.



• Smart Car

أطلقت ستيلانتيس طرازات أوروبية على منصة سمارت كار العالمية متعددة الطاقات، بما في ذلك سيتروين C3 / ë-C3 المنخفضة التكلفة وC3 Aircross الجديدة، أوبل فرونتيرا، وفيات غراند باندا وتم كذلك إطلاق Citroën Basalt في الهند وأمريكا الجنوبية.

تعتزم شركة ستيلانتيس إطلاق 10 منتجات جديدة في عام 2025.

الذكاء الاصطناعي في قلب التحول الرقمي للشركة، حيث يساهم في تحقيق تقدم في مجالات متعددة من خلال شراكات مع رواد الصناعة. وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، تؤكد ستيلانتيس التزامها بتطوير حلول مبتكرة قائمة على البيانات لتحسين منتجاتها، بالإضافة إلى تعزيز تجربة عملائها وموظفيها. في بداية عام 2025، تعاونت ستيلانتيس مع شركة ميسترال إيه آي Mistral AI لاستكشاف تطوير مساعد متقدم مدمج، مما يبرز العديد من المبادرات التي تدمج الذكاء الاصطناعي في مركبات الشركة وعملياتها.



كشفت ستيلانتيس عن نظام القيادة الذاتية STLA AutoDrive 1.0، وهو أول نظام تم تطويره داخليًا يقدم ميزات القيادة الذاتية حتى المستوى 3 (SAE Level 3). يهدف هذا النظام، بالإضافة إلى STLA Brain وSTLA SmartCockpit، إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي في المركبات، والأتمتة، وتجربة المستخدم.

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