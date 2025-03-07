الجمعة 07 مارس 2025
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حوادث

نيابة عين شمس تأمر بحبس متهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء

نيابة عين شمس تأمر
نيابة عين شمس تأمر بحبس متهمين

 أمرت نيابة عين شمس بحبس متهمين نشبت بينهم في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعين شمس 
وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن وجود إصابات، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة.

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم مع التحفظ عليهم.

 

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة واقتيادههم إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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