ضبط متهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعين شمس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على متهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة عين شمس.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعين شمس

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن وجود إصابات، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة.

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم مع التحفظ عليهم.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة واقتيادههم إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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