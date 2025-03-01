كشف تقرير لصحيفة "بوليتيكو" في تقرير له اليوم السبت، أن التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي أدت إلى ظهور تهديد جديد يتمثل في إنشاء محتوى إجرامي، إذ تمكنت الشرطة في 20 دولة من تفكيك شبكة كانت تنشر صورًا مسيئة للأطفال تم إنشاؤها باستخدام هذه التقنية.

حملة دولية لتفكيك شبكة استغلال الأطفال عبر الذكاء الاصطناعي

وذكر التقرير أن الشرطة في 20 دولة نجحت في تفكيك شبكة وزعت صورًا لانتهاكات جنسية بحق الأطفال، تم إنشاؤها بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي

وقالت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول)، التي دعمت العملية، في بيان صحفي، إن الحملة، التي شملت دولًا أوروبية إلى جانب كندا وأستراليا ونيوزيلندا، تُعد "واحدة من أولى الحالات" التي يتم فيها التعامل مع صور استغلال الأطفال المنتجة عبر الذكاء الاصطناعي.

وقادَت السلطات الدنماركية العملية، وأسفرت عن اعتقال 25 شخصًا، وتفتيش 33 منزلًا، ومصادرة 173 جهازًا إلكترونيًًا.

وأوضح التقرير أن الحملة جاءت بعد اعتقال رجل دنماركي في نوفمبر الماضي، بتهمة إنتاج وتوزيع صور مسيئة للأطفال تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. وكان المتهم يدير منصة تتيح للمستخدمين الوصول إلى هذه المحتويات بعد دفع مبلغ مالي عبر الإنترنت.

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