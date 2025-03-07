الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 37 ألفا و196 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية، فيتو
مخالفة مرورية، فيتو

 شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط 16 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية خلال 24 ساعة

مصرع سائق توك توك صدمته سيارة نقل في المعصرة

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن تحرير 37 ألفا و196 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 26 ألفا و892 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و623 مخالفة السير بدون تراخيص، و4 مخالفات موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و4 مخالفات شروط التراخيص و9 مخالفات دراجة نارية.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية إدارات المرور بمديريات الأمن التحدث في الهاتف المحمول الإنضباط المرورى الادارة العامة للمرور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

مواد متعلقة

ضبط 16 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية خلال 24 ساعة

مصرع سائق توك توك صدمته سيارة نقل في المعصرة

ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

تحرير 1047 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة

مصدر أمني يكشف حقيقة اختطاف فتاة سوهاج

"الداخلية" تحتفل باليوم العالمي لشهداء ضباط الشرطة

مواعيد عمل السجل المدنى فى رمضان 2025

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بكافة محاور وميادين القاهرة والجيزة

ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة اختطاف فتاة سوهاج

القومي للبحوث يوضح ضوابط تغذية الأم الحامل وصيامها في رمضان (فيديو)

أخبار مصر: بيراميدز يغري زيزو ووالده يوافق بشرط، ثورة جنرلات الأسد تهز سوريا، أذان الفجر بالمنوفية يثير الجدل، تحذير من عاصفة ثلجية

غياث وسهيل ومقداد فتيحة، انتفاضة جنرلات الأسد هل تكرر ما فعله الشرع مع الرئيس الهارب

أول رد من حماس على تهديدات الرئيس الأمريكي

موقف رامي ربيعة من عرض بيراميدز

لليوم الثاني، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 مارس 2025

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 3540 جنيها

منوعات

المزيد

سقوط حافلة تقل 45 راكبًا من منحدر في البرازيل

صراع الكيف الدموي، 22 قتيلا في اشتباكات مسلحة بين عصابات المخدرات بالإكوادور (فيديو)

أقوى صاروخ لدى ماسك، لحظة تحطم "ستارشيب" وتساقط حطامه (فيديو)

سبايس إكس: فقدنا الاتصال بالطبقة الثانية من صاروخ ستارشيب العملاق

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ بـ 32 جنيها للكيلو، أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق

أحدث أسعار القصدير اليوم الخميس

سعر النحاس اليوم الخميس 6 مارس 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رسائل خاصة من دار الإفتاء للصغار والكبار خلال شهر رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء أثناء الصيام؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

معارك وغزوات، غزوة حمراء الأسد وعودة المسلمين للثأر من أحداث أحد

تفسير حلم العرقسوس في المنام وعلاقته بترقية كبيرة في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية