السبت 01 مارس 2025
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حوادث

أقوال شهود العيان في مقتل سائق وإصابة نجله بالوراق

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في مصرع سائق وإصابة آخر في مشاجرة اندلعت بين 4 أشخاص في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، إثر خلاف على ركن حافلة خاصة أمام مخبز.

وكشف شهود العيان أن السائق المتوفى أوقف أتوبيسه أمام الفرن لشراء العيش، طالبه صاحب الفرن بالتحرك به لأنه أغلق الطريق، ولكن السائق قال له إنه سيأخذ ٥ أرغفة عيش وسيذهب لعمله، ونشبت مشادة كلامية بين السائق وصاحب الفرن، وتعدى صاحب الفرن بالضرب على السائق.

وأضاف شهود العيان أن نجل السائق حاول التدخل لإنقاذ والده، بعدما هاجم عليه صاحب الفرن وأبناؤه يحملون السكاكين، لكنه تعرض للطعن في يده، مما أدى إلى إصابته.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن الحادث بدأ عندما اعترض مالك المخبز وابنه على وقوف الحافلة أمام محلهم، ما أدى إلى تصاعد الموقف وتطور المشادة الكلامية إلى اشتباك بالأيدي، انتهى بمقتل السائق وإصابة نجله، كما أصيب صاحب المخبز خلال المشاجرة.

وكانت غرفة النجدة تلقت بلاغًا بوقوع شجار عنيف في المنطقة، مما استدعى تدخل قوات الشرطة، تمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفي الواقعة، فيما نُقلت جثة السائق إلى مشرحة زينهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وتشريح جثة المتوفى للوقوف على ملابسات الحادث.

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نيابة الجيزة الجيزة منطقة الوراق النيابة العامة
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