تطاى بالغربية تودّع أبًا مات حزنًا على نجله بعد 40 يومًا من وفاته

شهدت قرية تطاى التابعة لمركز السنطة بـ محافظة الغربية، مشهدًا مهيبًا أثناء تشييع جنازة الأب "علاء سواحل"، الذي وافته المنية مساء أمس، بعد 40 يومًا فقط من وفاة نجله "محمود"، حيث لم يتحمل قلبه ألم الفراق، ليلحق بابنه وسط حزن عميق خيّم على أهالي القرية.

تشييع الجثمان

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد القرية الكبير، قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقابر تطاى، وسط دموع وانهيار أسرته وذويه، الذين رددوا الدعوات للفقيدين بالرحمة والمغفرة.

صورة الأب

موجة واسعة من الحزن

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الغربية خلال الساعات الماضية موجة واسعة من الحزن، حيث حرص الأهالي على نعي الأب وابنه، مشيدين بسمعتهما الطيبة وسيرتهما الحسنة، مؤكدين أن "علاء سواحل" كان مثالًا للأب الحنون وصاحب الأخلاق الرفيعة، وكان يحظى بمحبة واحترام الجميع.

صورة الإبن

وقال عدد من أهالي القرية إن الفقيد توفى أثناء عمله عقب أدائه صلاة التراويح، مشيرين إلى أن حزنه العميق على رحيل نجله "محمود" ترك أثرًا بالغًا في نفسه، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية حتى لقي ربه.

وخرجت نساء القرية مرتديات السواد، متجمعات على أبواب المنازل انتظارًا لوصول الجثمان بعد الصلاة في مشهد يجسد عمق الحزن الذي خيّم على الجميع.

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