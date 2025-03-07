التشكيل المتوقع للهلال أمام الفيحاء بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يواجه فريق الهلال نظيره الفيحاء مساء اليوم الجمعة، بالجولة الـ 24 من بطولة الدوري السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

موعد مباراة الهلال والفيحاء بالدوري السعودي

وتقام مباراة الهلال والفيحاء مساء اليوم الجمعة 7 مارس 2025 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الفيحاء

سيكون تشكيل الهلال المتوقع أمام الفيحاء كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: حمد اليامي، كوليبالي، خليفة الدوسري، متعب الحربي

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، مالكوم

خط الهجوم: كايو سيزار، ليوناردو، سالم الدوسري

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء ضد الهلال في الدوري السعودي

وتمتلك شبكة قنوات SSC SPORTS حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي، ويمكنك مشاهدة مباراة الفيحاء ضد الهلال عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

معلق مباراة الهلال ضد الفيحاء

أسندت شبكة قنوات SSC Sports مهمة التعليق على مباراة الهلال والفيحاء، إلى المعلق مشاري القرني.

ويدخل الهلال بعد خسارته الأخيرة المحبطة أمام الأهلي في المملكة أرينا (2-3)، وذلك لمواصلة مطارد الاتحاد على القمة.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 51 نقطة، متخلفًا بفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

في المقابل يحتل الفيحاء المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.

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