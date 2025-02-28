هل يمكن فتح الحساب بتوكيل بنك الأهلي المصري

طرح العديد من عملاء البنك الأهلي تساؤلا عبر الصفحة الرسمية للبنك على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، حول إمكانية فتح الحساب من خلال توكيل عام شامل.

وأوضح مسئولون البنك في ردهم على التساؤل، أنه يتعين وجود صاحب الحساب بنفسه للتوقيع على طلب فتح الحساب.

وكشف البنك الأهلي عن أنه يمكن فتح حساب الأهلى اليومي بالجنيه المصرى للعملاء.

وأوضح البنك أن ذلك يتم من خلال زيارة أقرب فرع من فروع البنك الاهلي داخل جمهورية مصر العربية أو من خلال الأهلي نت/الأهلي موبايل أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصرى.

وأضاف أنه يمكن فتح الحساب للعملاء الأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة “مصريين وأجانب”.

الحد الأدنى لفتح الحساب 500 ألف جنيه مصرى ويتم احتساب العائد على رصيد الاغلاق اليومي وهو بنسبة 22%، ويمكن للعملاء استخدام دفتر شيكات فى تنظيم المعاملات بالحساب كما يمكن للعميل إصدار وربط بطاقة خصم مباشر على الحساب.

بطاقات الائتمان من البنك الأهلي

ويقدم البنك الأهلي المصري خدمات عديدة لعملائه ولعل أبرزها خدمة بطاقات الائتمان.

وصممت بطاقات الائتمان المقدمة من البنك الأهلي المصري، خصيصًا لتناسب احتياجات العملاء المتنوعين وذلك من خلال عدة نقاط.

وتتيح بطاقات الائتمان من البنك الاهلي المصري للعملاء مايلي:

حرية استخدام البطاقة في المشتريات والسحب النقدي في كافة أنحاء العالم.

التسوق عبر الإنترنت من خلال خدمة الكود الآمن OTP.

سعر عائد مدين شهري 2.2% للبطاقات المضمنة و2.55% للبطاقات الغير المضمنة على المشتريات والسحب النقدي

أقل حد أدنى للسداد 5% شهريًّا من رصيد البطاقة الائتمانية.

إمكانية إصدار بطاقات إضافية.

الإدراج التلقائي ببرنامج الـ Ahly points

تقسيط حركات المشتريات والسحب النقدي لفترات تصل إلى 36 شهرًا بسعر عائد مدين مميز من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف.

تقسيط المشتريات لمدة تصل إلى 12 شهرًا بدون فوائد ضمن مجموعة كبيرة من التجار المتعاقدين مع البنك الأهلي.

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