الثلاثاء 04 مارس 2025
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اقتصاد

خطوات فتح حساب في البنك التجاري الدولي أون لاين

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

حدد البنك التجاري الدولي CIB خطوات فتح الحساب أون لاين للعملاء.

واوضح مسئولون البنك التجاري الدولي  أن الخطوات تضم مايلي:
- سجّل الدخول إلى حسابك الخاص بتطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول.
- اضغط على رمز "إضافة (+)" الموجود بجوار قائمة "المدخرات والاستثمارات" ثم اختر "الحسابات"
- اختر نوع الحساب الإضافي الذي تريد فتحه وكذلك عملة الحساب
- اختر الحساب الذي سيتم استخدامه للحصول على توقيعك
- اضغط على "التالي"
- قم بمراجعة ملخص بيانات الحساب قبل الانتقال للخطوة التالية
- اقرأ الشروط والأحكام
- قم بالموافقة على الشروط والأحكام
- تم فتح الحساب بنجاح

يبحث العديد من عملاء البنوك عن شهادات الادخار في بنك التجاري الدولي CIB.

واوضح البنك التجاري الدولي أن قائمة شهادات الادخار الحالية تضم كلًّا من:

 

الشهادة الثلاثية "Premium" للعائد الشهري: العائد 17%  سنويًّا، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه.

- الشهادة الثلاثية "Plus" للعائد الشهري:  سعر العائد إلى 16%، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 ألف جنيه.

 

 

- الشهادة الثلاثية"Prime":  سعر العائد  15%، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه

طرح البنك التجاري الدولي cib حسابا جديدا بعنوان حساب التوفير wellsavers، حيث يقدم أفضل طريقة لزيادة المدخرات والحفاظ على صحة العملاء من خلال التأمين الطبي المحلي المقدم من إحدى شركات التأمين الكبرى.

مزايا حساب التوفير من البنك التجاري الدولي

 دوريات صرف عائد متنوعة حيث يمكن الحصول العملاء على العائد يوميا أو شهريا أو ربع ثانوي، وكذلك تأمين طبي ثانوي محلي وبطاقة تأمين طبي لتقديمها في شبكات المستشفيات التابعة لشركة التأمين.

وأما عن خصائص الحساب فهي كالتالي:

 

الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 250 ألف جنيه.

أما عن العائد يوميا فهو 9% وشهريا 10% وربع سنوي 11%.

 

والرسوم الإدارية الشهرية 250 جنيها ورسوم فتح الحساب 1000 جنيه.

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