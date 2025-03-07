شروط القبول بالمدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2025/2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2025/2026، وذلك ابتداءً من السبت 1 مارس 2025 وحتى الاثنين 31 مارس 2025.

شروط القبول:

السن المطلوب: يجب أن يكون عمر الطفل 4 سنوات، وألا يزيد عن 4 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا بحلول 1 أكتوبر 2025.

الحالة الصحية: يجب ألا يعاني الطالب من أي إعاقات نفسية أو عقلية أو أي إعاقات أخرى تتطلب برامج خاصة.

في حالة غياب الوالدين: يجب تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري للمدارس الدولية الرسمية أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج في مقر عمل ولي الأمر، ويكون التوكيل خاصًا بالتقديم للمدارس الرسمية الدولية.

اجتياز التقييم: يجب أن يجتاز الطفل التقييم المطلوب، والذي يشمل: المظهر، النمو البدني، التطور الإدراكي، المعلومات العامة، ومهارات التفكير.



إجراءات التقديم:

1. التقديم الإلكتروني: يتم التقديم إلكترونيًا عبر الرابط المخصص خلال الفترة المحددة.



2. حجز موعد الاختبار: بعد مراجعة المستندات والبيانات المسجلة، سيتم إعادة فتح الموقع من 12 أبريل 2025 وحتى 19 أبريل 2025 لحجز موعد الاختبار الخاص بالقبول.



3. المقابلة الشخصية: تُجرى مقابلة شخصية لأولياء الأمور أو الوصي القانوني للطفل (فقط للأطفال الذين اجتازوا الاختبارات). يجب أن يكون الوالدان (أو الوصي القانوني للطفل) حاضرين للمقابلة الشخصية.



4. قبول الطلاب: يتم قبول الطلاب وفقًا لمجموع الدرجات. في حالة تساوي درجات اختبار القبول، يكون العمر شرطًا تفضيليًا حيث يتم اختيار الأكبر سنًا.

المستندات المطلوبة:

12 صورة شخصية حديثة للطفل.

شهادة ميلاد أصلية (كمبيوتر) + عدد 2 نسخة مصورة.

نسخ من بطاقات الهوية الوطنية لكل من الأب والأم.

صور من مؤهلات الأب والأم الدراسية.

نموذج التقديم لعام 2025-2026 بعد استكمال جميع البيانات.



يجب وضع جميع المستندات في ملف أزرق مقاس A4 مع وضع اسم الطفل عليه.

وفي حالة عدم حجز موعد اختبار القبول أو عدم حضور الوالدين في الموعد المحدد، يُعتبر ذلك رفضًا من ولي الأمر لتسجيل ابنه أو ابنته في المدرسة، ولن يتم تحديد موعد آخر للمقابلة.

لن يتم التواصل مع أولياء أمور الطلاب الذين لم يجتازوا الاختبارات، ولن يتم توضيح أسباب عدم النجاح.

ويوقع ولي الأمر على جميع التعهدات والإقرارات التي تحددها وتوافق عليها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، لضمان الامتثال الكامل للأنظمة المالية والإدارية والتعليمية التي تحددها الوزارة والمؤسسة والمدارس، مع الالتزام بجميع قواعد ومتطلبات القبول.



وتُعد المدارس الرسمية الدولية (IPS) أحد المشروعات القومية الواعدة التي تتميز بتقديم خدمة تعليمية متميزة ذات جودة عالمية، حيث تحتفظ بمناهج اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المناهج الدولية.

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