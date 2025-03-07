مسلسل جودر 2 الحلقة السادسة، عودة جودر إلى منزله وجيهان الشماشرجي في خطر

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جودر 2 حول جودر الذي لم يطلب من عبد الأحد سوى الحصول على جراب الطعام، وعاد عبد الأحد وعبد الرحيم إلى القصر ولكن عبد الأحد اكتشف وجود شواهي في القصر أثناء غيابه.

وبعدما أعادتها شواهي للقصر، أنكرت جوهرة أن أحدًا قد دخل إلى القصر في غياب والدها، ولم يشعر والدها بالراحة لردها.

ويقابل جودر الشيخ عبد الله ويمنحه الكتاب الخاص بالشمردل، أما جودر فاحتفظ بالكنوز التي ائتمنها عليه عبد الأحد وعاد إلى منزله واستقبلته والدته، أما شروق فكانت في “الدكان” وأتى إليها ولد صغير أخبرها أن هناك سيدة لديها مرسال لها من جودر، وبمجرد وصولها للسيدة وضعت قطعة قماش على فمها لتكتم صوتها، واختطفها رجال شومان وهناك وبينما كان شومان يتحدث معها تسقط شروق وتبدو عليها علامات الإجهاض.

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل جودر 2

دارت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل جودر 2 حول شهريار الذي يستدعي شهرزاد ودنيا زاد وقمر الزمان وكان على وشك الحكم عليهم جميعا حيث أني بعشيق شهرزاد المزعوم وهو في “شوال” ليتم الكشف عن أنه عم شهرزاد وكان والدها على قطيعة مع وتحرص شهرزاد ودنيا زاد على زيارته في مرض الموت.

يقرر شهريار الحكم على السياف وتودد بالإعدام، كما يحاول كسب ود شهرزاد بعدما شعرت بحزن بالغ مما فعله، وبالرغم من هذا إلا أنها طلبت من شهريار عدم إعدام المخطئين.

وفي حكاية جودو وبينما خرجت الضواري لصراع جودر وضرغام، يظهر داهش وينقذهم من الموت، ويعود جودر إلى عبد الأحد ويقررون أن يذهبوا للبحث عن كنوز الشمردل، وينجح جودر في الحصول على الكنوز ويخفيهم عبد الأحد بطريقته.

وتزامنا معاهدا يذهب عاكف إلى شواهي ويخبرها بمكان شقيقها بشرط مساعدته في الحصول على قلب جوهرة، وبالفعل تذهب شواهي لإنقاذ شقيقها كما أقنعت جوهرة بالذهاب معها للانتقام من جودر.

قصة مسلسل جودر 2

مسلسل جودر 2 هو استكمال للجزء الأول الذي عرض في رمضان 2024.

ويحكى المسلسل قصة «جودر الصياد» التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر نجل التاجر عمر وما حدث له ولأخويه.

ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

أبطال مسلسل جودر 2

المسلسل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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