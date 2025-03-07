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رياضة

الاتحاد الفرنسي يصدم المغربي بن عطية

بنعطية، فيتو
بنعطية، فيتو

صدم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، المغربي المهدي بن عطية المدير الرياضي لأولمبيك مارسيليا.

وأيدت لجنة الاستئناف العليا بالاتحاد الفرنسي، مساء الخميس، إيقاف بنعطية لمدة 3 أشهر، بسبب تجاوزاته بعد مباراة مارسيليا وليل في كأس فرنسا، يوم 14 يناير الماضي.

وأضافت صحيفة "ليكيب" أن لجنة الاستئناف العليا بالاتحاد الفرنسي، أكدت عقوبة إيقاف بنعطية، بعدما رفضت طعنا منه، ضد العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط برابطة الدوري في 30 يناير الماضي.

مارسيليا ضد ليل

وفي مباراة مارسيليا ضد ليل، أشهر حكم الساحة كليمنت توربان، بطاقة حمراء في وجه بنعطية بسبب اعتراض النجم المغربي بشدة، ضد الحكم الرابع لعدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه أثناء تقدم مارسيليا بهدف.

وسبق أن تعرض المهدي بنعطية لعقوبة أخرى بعد مباراة مارسيليا ضد ليل في الدوري أواخر سبتمبر الماضي، حيث هاجم حكم المباراة بعد طرد ليوناردو باليردي مدافع مارسيليا، ليتم إيقاف بنعطية 6 مباريات، منها 3 مباريات مع إيقاف التنفيذ.

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