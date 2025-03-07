مدرب مانشستر يونايتد: حسم التأهل أمام ريال سوسييداد في أولد ترافورد

علق البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، على التعادل الذي سجله أمام ريال سوسييداد في إسبانيا (1-1)، مساء الخميس، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وقال أموريم، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب "ريالي أرينا" في إقليم الباسك: "النتيجة تبقى مفتوحة، والحسم سيكون في أولد ترافورد".

وشدد المدرب البرتغالي: "كان بإمكان الفريق تحقيق نتيجة أفضل، ولكنها أيضًا قد تكون أسوأ، خاصة مع الإرهاق الذي بدا على اللاعبين في آخر 20 دقيقة".



وتأجل بهذه النتيجة حسم المتأهل بين الفريقين لربع النهائي لمواجهة الإياب الخميس المقبل على ملعب أولد ترافورد في مانشستر.

ويسعى "الشياطين الحمر" للعودة للظهور بين الثمانية الكبار في 'اليوروبا ليج' منذ آخر مرة في (2022-2023).

بينما يطمح الفريق الباسكي في أن يحجز بطاقة التأهل لربع النهائي بعد غياب 36 عامًا، منذ موسم (1988-1989).

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