أحمد شوبير يعتذر لأسرة حسني مبارك لهذا السبب

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أنه لن يسير خلف السوشيال ميديا في القضايا المطروحة على الساحة الإعلامية، معلقا: "عندنا مشكلة في الإعلام الرياضي كتير من الإعلاميين بيمشوا ورا السوشيال ميديا، وهذا أمر غير جيد".

اعتذار شوبير لأسرة الرئيس الراحل حسني مبارك

ووجه أحمد شوبير، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، اعتذار لأسرة الرئيس الراحل حسني مبارك قائلا: "لم أرى منه هو وأبنائه إلا كل خير وأي حد يقول أنهم كانوا بيتدخلوا في الكورة لم يحدث نهائيا ولو اطلب مني اعتذر، فأنا اعتذر لأسرة حسني مبارك".

سبب اعتذار شوبير لأسرة مبارك

وأقر أحمد شوبير، أنه قدم حلقة لا تليق بهم وقدم اعتذاره لهم، متابعا: "عملت حلقة لا تليق بأسرة الرئيس الراحل حسني مبارك وقابلت جمال مبارك وعلاء مبارك واعتذرت لهم وقبلوا الاعتذار جدا بكل صراحة ووضوح، واللي اخطأت في حقهم اعتذرت لهم ولا أكابر في خطأ"، معربًا عن استيائه من مشهد اشتباكه مع المعلق الرياضي أحمد الطيب.

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