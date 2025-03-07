هشام يكن: أداء الزمالك تحسن مع بيسيرو ويجب تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص

أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن الفريق كان يحتاج إلى فترة من الراحة قبل مواجهة الأهلي في منافسات المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، مشددًا على ضرورة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

جوزيه بيسيرو

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يمتلك لاعبين مميزين في كل المراكز وعودة زيزو ستمنح الفريق قوة في خط الهجوم والبرتغالي جوزيه بيسيرو مدير فني مميز وله فكر فني عالي ظهر في المباريات الماضية".

وأضاف: "أداء الزمالك تحسن مع بيسيرو منذ توليه المهمة الفنية، وعبد الله السعيد من أفضل اللاعبين في الدوري المصري وهو لاعب محترف للغاية".

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