زيزو يعود لقيادة خط هجوم الزمالك في مباراة مودرن سبورت

يعود أحمد مصطفى زيزو، صانع ألعاب فريق الزمالك، لخط هجوم الفريق في مباراة مودرن سبورت يوم الجمعة المقبل في دور الـ 16 من كأس مصر، بعد غيابه عن مباراة الأمس أمام إنبي في الدوري بسبب الإيقاف.

غياب زيزو عن المباراة الأخيرة كان بسبب عقوبة الإيقاف التي فرضت عليه إثر تراكم البطاقات الصفراء، مما جعل غيابه محسوسًا في خط الهجوم الذي يعتمد عليه الفريق بشكل كبير.

يُعد زيزو من أبرز لاعبي الزمالك في الفترة الأخيرة، بفضل قدراته الفنية العالية ومساهماته الفعالة في تسجيل وصناعة الأهداف، وهو ما يجعل عودته إلى التشكيل الأساسي خطوة هامة للفريق في مشواره في البطولة المحلية، تأمل الجماهير الزملكاوية أن يُسهم زيزو في رفع مستوى الأداء الهجومي للفريق في مباراة مودرن سبورت، خاصة وأن هذه المباراة تمثل تحديًا قويًا في مسابقة كأس مصر.

وجود زيزو في المباراة يُعطي دفعة قوية لخط الهجوم ويساهم في توفير حلول هجومية متعددة، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البطولة، كما أن زيزو يعتبر من العناصر المحورية التي يسعى المدرب لتوظيفها بشكل جيد لتحقيق الانتصار في البطولة الهامة.

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