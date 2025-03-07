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رياضة

عبد الجليل: مودرن سبورت لن يهبط لدوري المحترفين

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت، لن يهبط لدوري المحترفين، رغم احتلاله المركز الأخير في الدوري المصري.


وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "مودرن سبورت لن يهبط لدوري المحترفين، والفريق أصبح يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ تم ضمهم في يناير".

 

عبد الحق بن شيخة مدرب كبير

وتابع: "مودرن تأثر، برحيل العديد من اللاعبين في بداية الموسم، بجانب كثرة التغيير في الأجهزة الفنية، وعبد الحق بن شيخة، مدرب كبير وقادر على إحداث الفارق، ويحتاج فقط إلى ضبط خط الدفاع".


وعن الإسماعيلي قال:" الإسماعيلي يعاني منذ 3 مواسم، ومجالس الإدارات تتوالى ويستمر الأداء من سيئ إلى أسوء، وما ذنب الجماهير، وأتمنى الجمهور أن يقف خلف النادي، وتامر مصطفى مناسب لقيادة الفريق، وهو مدرب ذكي".
 

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محمد عبدالجليل مودرن سبورت دوري المحترفين الدوري المصري نادى مودرن سبورت عبدالحق بن شيخة

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