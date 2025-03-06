واصلت مصر للطيران_الناقل الوطني المصري اجتماعاتها ولقاءاتها في معرض بورصة السياحة والسفر ببرلين ITB 2025 والذي اختتمت فعالياته اليوم 6 مارس 2025.

مصر للطيران تواصل اجتماعاتها في بورصة برلين للسياحة والسفر ITB

حيث عقد وفد مصر للطيران اجتماعات مع عدد من وكالات الدعاية وشركات التسويق بالإضافة إلي وكلاء السياحة والسفر ومنها Beluge وخلال الاجتماع تم التعاقد علي تنظيم رحلات جوية لعدد 2000 فرد لمشاهدة خسوف الشمس عام 2027 بالأقصر والغردقة، وBerge&Meer وPhoenix المتخصصين في تنظيم مجموعات سياحية للاستماع بالسياحة الثقافية في مصر، وV.Tours المتخصصين في سياحة الشواطئ علي سواحل البحر الأحمر، بالإضافة إلي SASPO وwindrose حيث تهدف هذه اللقاءات إلي المزيد من المجموعات السياحية إلي مناطق الجذب السياحي في مصر.

هذا وضم وفد مصر للطيران كل من طارق العدوي مساعد رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وتوفيق شلبي المدير الإقليمي لمصر للطيران في ألمانيا، وإسلام وحيد مدير مكتب مصر للطيران ببرلين، وأحمد إمام مدير عام المبيعات والتسويق بألمانيا، وفريق عمل من الإدارة العامة للتسويق والرحلات الخاصة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

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