الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر للطيران تواصل اجتماعاتها في بورصة برلين للسياحة والسفر ITB

مصر للطيران تواصل
مصر للطيران تواصل اجتماعاتها

واصلت مصر للطيران_الناقل الوطني المصري اجتماعاتها ولقاءاتها في معرض بورصة السياحة والسفر  ببرلين ITB 2025 والذي اختتمت فعالياته اليوم 6 مارس 2025.

مصر للطيران تواصل اجتماعاتها في بورصة برلين للسياحة والسفر ITB

حيث عقد وفد مصر للطيران اجتماعات مع عدد من وكالات الدعاية وشركات التسويق بالإضافة إلي وكلاء السياحة والسفر ومنها Beluge وخلال الاجتماع تم التعاقد علي تنظيم رحلات جوية لعدد 2000 فرد لمشاهدة خسوف الشمس عام 2027 بالأقصر والغردقة، وBerge&Meer وPhoenix المتخصصين في تنظيم مجموعات سياحية للاستماع بالسياحة الثقافية في مصر، وV.Tours المتخصصين في سياحة الشواطئ علي سواحل البحر الأحمر، بالإضافة إلي SASPO وwindrose حيث تهدف هذه اللقاءات إلي المزيد من المجموعات السياحية إلي مناطق الجذب السياحي في مصر.

هذا وضم وفد مصر للطيران كل من  طارق العدوي مساعد رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وتوفيق شلبي المدير الإقليمي لمصر للطيران في ألمانيا، وإسلام وحيد مدير مكتب مصر للطيران ببرلين، وأحمد إمام مدير عام المبيعات والتسويق بألمانيا، وفريق عمل من الإدارة العامة للتسويق والرحلات الخاصة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصر للطيران السياحة الثقافية في مصر بورصة برلين خسوف الشمس شركة مصر للطيران شركة مصر للطيران للخطوط الجوية مصر للطيران للخطوط الجوية مناطق الجذب السياحى

مواد متعلقة

أكاديمية البحث العلمي تنظم المؤتمر الدولي "ربط علوم التراث بتراث العلوم"

مطار القاهرة يستقبل البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالميا في الإسكواش

الأعلى للجامعات: مد فترة التقدم لعضوية اللجان العلمية والمحكمين

كلية طب قصر العيني تحصل على اعتماد الجمعية الدولية للكلى

"رحلة لاكتشاف أسرار التغذية المتوازنة في حياتك اليومية"، ندوة بألسن عين شمس

أمين الأعلى للجامعات: المجلس منذ تأسيسه يمثل حجر الزاوية في منظومة التعليم العالي

معهد تيودور بلهارس للأبحاث يحقق قفزة نوعية في التحول الرقمي

رئيس جامعة عين شمس يستقبل نائب رئيس "إيست لندن"
ads

الأكثر قراءة

على مسؤولية نجم الزمالك: بيراميدز عرض على زيزو 9 ملايين دولار ووالده وافق بشرط

انتهيت للتو من قراءة المقترح المصري، نص تعليق مبعوث ترامب على خطة إعمار غزة (فيديو)

الحكم محمد الصباحي يتقدم بشكوى رسمية ضد أحمد حسام ميدو

ترامب يعلن موعد زيارته للسعودية

بفيديو عن أبو تريكة، الحضري يرد بشكل قوي على تصريحات أحمد شوبير

مبلغ مالي ضخم لـ الأهلي من المشاركة في كأس العالم للأندية

السودان يقيم دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، تفاصيل اتهام تنفيه أبو ظبي

القبض على موظف حطم واجهة بنك شهير بالدقي

منوعات

المزيد

عثروا عليها في أستراليا، اكتشاف أقدم حفرة نيزكية في العالم

بسبب الخلاف على ترقية، موظفة تسمم زميلتها

غزو النوتريا، أمريكا تدعو مواطنيها إلى قتل أحد القوارض

أمطار غزيرة وثلوج في القاهرة والجيزة والشمسيات البلاستيكية سلاح المصريين لمواجهة المياه (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الخميس

سعر النحاس اليوم الخميس 6 مارس 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام فيدي فالفيردي في 300 مباراة بقميص ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الرزق بالذرية في اليوم السابع من رمضان 2025

المجددون، محمد الباقر إمام السنة والشيعة

ما حكم صيام المرأة حال رؤية بعض نقاط الدم في غير وقت الحيض؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية