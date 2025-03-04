الثلاثاء 04 مارس 2025
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خارج الحدود

أمين التعاون الخليجي: ندين الدعوات المتطرفة لضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين

تهجير الفلسطينيين،
تهجير الفلسطينيين، فيتو

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أن هناك موقفا عربيا واضحا وثابتا برفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
 

إدانة الدعوات المتطرفة لضم الضفة الغربية 

وتابع خلال كلمته أمام القمة العربية غير العادية  ندين الدعوات المتطرفة لضم الضفة الغربية المحتلة وتهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة وإعادة احتلاله.

 

مبادرة السلام العربية

وأضاف: يجب تطبيق مبادرة السلام العربية على أرض الواقع وتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
 

إنهاء الحصار الإسرائيلي 

ولفت إلى أنه يجب إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وفتح جميع المعابر وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

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