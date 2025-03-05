أحمد شوبير: اتظلمت في قضية أحمد رفعت ولم أتهمه بتعاطي المنشطات

أكد الإعلامي أحمد شوبير، عدم اتهامه للاعب الراحل أحمد رفعت بتناول المنشطات، موضحا أن هناك عدم معرفة بطبيعة المنشطات بشكل عام وليس شخص أحمد رفعت، وقال: "في حاجات الناس بتخدها ممكن تبقى منشطات والناس مش عارفه وأنا بطلع معلومة صافية وافية".

زيارة شوبير لـ أحمد رفعت

وأضاف أحمد شوبير، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنه لا يحب الشو والعروض ولكن يقدم حقائق، كاشفا: "أنا مش بتاع شو وزرت أحمد رفعت أنا وابني لما كان في مستشفى وادي النيل وأنا اللي اتظلمت في قضية أحمد رفعت".

تقرير النيابة في قضية أحمد رفعت

وتابع: “تقرير النيابة هو الفيصل في حالة أحمد رفعت وهو كان بيحلم بالاحتراف وتحقيق عائد مادي ولا أعتقد أن هناك أحد ظلمه في الإجراءات والناس اتهمتني أني قاتل وفي ناس بتتهم من غير معرفة بالتفاصيل والسوشيال ميديا لما تكتب تتحول أهلي وزمالك وناس تدخل في ”الظيطة"، مؤكدا أنه كان في صف أحمد رفعت عندما كان مريضا في المستشفى.

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