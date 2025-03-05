الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد شوبير: اتظلمت في قضية أحمد رفعت ولم أتهمه بتعاطي المنشطات

أحمد شوبير، فيتو
أحمد شوبير، فيتو

أكد الإعلامي أحمد شوبير، عدم اتهامه للاعب الراحل أحمد رفعت بتناول المنشطات، موضحا أن هناك عدم معرفة بطبيعة المنشطات بشكل عام وليس شخص أحمد رفعت، وقال: "في حاجات الناس بتخدها ممكن تبقى منشطات والناس مش عارفه وأنا بطلع معلومة صافية وافية".

 

زيارة شوبير لـ أحمد رفعت 

وأضاف أحمد شوبير، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنه لا يحب الشو والعروض ولكن يقدم حقائق، كاشفا: "أنا مش بتاع شو وزرت أحمد رفعت أنا وابني لما كان في مستشفى وادي النيل وأنا اللي اتظلمت في قضية أحمد رفعت".

 

تقرير النيابة في قضية أحمد رفعت

وتابع: “تقرير النيابة هو الفيصل في حالة أحمد رفعت وهو كان بيحلم بالاحتراف وتحقيق عائد مادي ولا أعتقد أن هناك أحد ظلمه في الإجراءات والناس اتهمتني أني قاتل وفي ناس بتتهم من غير معرفة بالتفاصيل والسوشيال ميديا لما تكتب تتحول أهلي وزمالك وناس تدخل في ”الظيطة"، مؤكدا أنه كان  في صف أحمد رفعت عندما كان مريضا في المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد شوبير شوبير احمد رفعت المنشطات برنامج اسرار أميرة بدر قناة النهار

مواد متعلقة

زغلول صيام يكتب: لما تكون دي عقلية رئيس الزمالك وأمين صندوق اتحاد الكرة!.. وأحمد شوبير ليس حارس الأهلي!

الأعلى للإعلام: تغريم قناة الأهلي 100 ألف جنيه ومنع ظهور شوبير لمدة أسبوعين

بعد شكوى الزمالك ضد أحمد شوبير، جلسة استماع للممثل القانوني لقناة الأهلي بالأعلى للإعلام
ads

الأكثر قراءة

الدوري المصري، بتروجيت يخطف فوزا قاتلا 2-1 على غزل المحلة

أول رد من أبو تريكة على منتقدي ظهوره في إعلان استاد الأهلي "فيديو"

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يخطف فوزا ثمينا خارج ملعبه أمام باريس سان جيرمان

الدوري المصري، الأهلي يفشل في هز شباك طلائع الجيش بعد 30 دقيقة

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة

حالة الطقس، الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والصعيد

محمد رمضان لعجوز: هنطلعك عمرة، والسيدة ترد: أنا مسيحية وهذه أمنيتي (فيديو)

إمام عاشور يثير الجدل في مباراة الأهلي وطلائع الجيش بهذه الإشارة "صور"

منوعات

المزيد

مناوشات زوجية بين ملك وملكة بريطانيا أثناء مشاركتهما فى تحضير إفطار رمضان

أغرب حادث سرقة، لص يبلتع مجوهرات بقيمة 770 ألف دولار

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء لفلسطين وأهل غزة في اليوم السادس من رمضان

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت "علي بن أبي طالب.. باب مدينة العلم"

المجددون، محمد بن سيرين راوي الحديث ورائد تفسير الأحلام

المزيد
الجريدة الرسمية