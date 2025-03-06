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أخبار مصر

"مصر للطيران" الناقل الرسمي لبطولة نادي أبوظبي لألعاب المضرب

بطولة نادي أبوظبي
بطولة نادي أبوظبي لألعاب المضرب
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شاركت مصر للطيران الناقل الوطني المصري والراعي الرسمي لبطولة نادي أبوظبي لألعاب المضرب في احتفالية توزيع الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى في فئة الرجال، حيث قدمت الشركة عدد ثلاثة تذاكر سفر مجانية من أبوظبي إلى القاهرة والعودة، كجزء من رعايتها لهذا الحدث الرياضي.

بطولة نادي أبوظبي لألعاب المضرب
 

وجاءت هذه المبادرة في إطار دعم مصر للطيران للرياضة والفعاليات المجتمعية في الإمارات.

وحضر مراسم توزيع الجوائز عمرو الحفني مدير مكتب مصر للطيران في أبوظبي والذي أعرب عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكدًا حرص مصر للطيران الناقل الوطني المصري على تعزيز تواجدها في الفعاليات الرياضية التي تساهم في التقارب الثقافي والتواصل بين الشعوب، كما تسلم درع النادي تقديرًا لرعاية مصر للطيران لهذه البطولة.
 

رعاية مصر للطيران للبطولات الدولية 
 

ومن الجدير بالذكر أن بطولة نادي أبوظبي لألعاب المضرب تُعد واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية في الإمارات، حيث تجذب نخبة من اللاعبين المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم.

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