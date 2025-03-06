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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، مي عز الدين تكشف لآسر ياسين سبب طلاقها منه بالحلقة 6 من "قلبي ومفتاحه"

قلبي ومفتاحه، فيتو
قلبي ومفتاحه، فيتو

عرضت  قناة ON، اليوم الحلقة السادسة، من مسلسل قلبي ومفتاحه، بطولة الفنان آسر ياسين، والتي شهدت زواج أشرف عبد الباقي، من عايدة رياض، وهو المكان الذي عثر فيه آسر على مي عز الدين، التي طلبت منه عدم الكشف عن زواجهما، ووعدته بالتحدث معه علي الهاتف لاحقا.

واتصلت مي عز الدين، بآسر ياسين، بعد انتهاء الفرح، وقابلته، شرحت له أنه طلبت الطلاق منه، بسبب شعورها بالحب اتجاهه، ليطلب منها أن يساعدها في حل مشكلتها مع دياب، وهو ما رفضته تماما خوفا عليه.

فيما رفض دياب، إعطاء آسر ياسين، وصل الأمانة، لكي يترك العمل معه.

أحداث الحلقات السابقة من قلبي ومفتاحه

وشهدت الحلقات السابقة، من المسلسل اكتشاف دياب، أن شقيقته، مرتبطة بشخص من دون علمه، وهو ما جعله يتشاجر معها.

وخرج آسر ياسين، لمقابلة العروسة، التي جلبتها له والدته، واعتذر لها عن الارتباط بها، بينما طلب محمود عزب، من أشرف عبد الباقي، مصارحه دياب بالحقيقة، لكي لا يتزوج والدته.

فيما اكتشف آسر ياسين، بعد تورطه في العمل مع دياب، بأنه يتاجر في العملة الأجنبية، وفي الوقت ذاته ذهب أشرف عبد الباقي، للقاء عايدة رياض، في محاولة لإلغاء ترتيبات زواجهما، ولكن دياب فاجأه وحدد ميعاد الفرح.

واختتمت الحلقة الخامسة، بمفاجأة كبيرة، حيث فوجئ آسر ياسين، بوجود مي عز الدين، في فرح خاله أشرف عبد الباقي، بعد أن قضى عدة أسابيع في البحث عنها.

فيما اتفق آسر ياسين، مع دياب على العمل معه، بعد تحرير وصل أمانة بقيمة مليون جنيه.

وعرضت مي عز الدين الزواج على آسر ياسين، والذي وافق بدوره.

وتزوج آسر ياسين، ومي عز الدين، عرفيا، وجعلت مي عز الدين العصمة في يدها، وتصاعدت الأحداث، بالقبض على دياب، واقتياده لقسم الهرم، بتهمة الاعتداء.

فيما شهدت الحلقة الأولى، بحث الممثل دياب، عن محلل لطليقته مي عز الدين، حتى يستطيع أن يردها إلى عصمته، بعد تطليقها ثلاث مرات.

كما شهدت الحلقة، بيع آسر ياسين لسيارته، واستبدالها بسيارة أرخص، للعمل عليها كسائق أبلكيشن.

مسلسل قلبي ومفتاحه 

مسلسل قلبي ومفتاحه مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش ات.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه 

يجسد النجم آسر ياسين في مسلسل قلبي ومفتاحه شخصية سائق كان قد فقد عمله في مجال الأدوات الطبية إثر تداعيات جائحة كورونا.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه 

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.

 

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أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه قصة مسلسل قلبي ومفتاحه قلبي ومفتاحه

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