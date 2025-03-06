الخميس 06 مارس 2025
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أخبار مصر

ضبط 2000 قطعة ألعاب نارية بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة

ضبط 2000 قطعة ألعاب
ضبط 2000 قطعة ألعاب نارية

 نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أوسيم حملة موسعة لضبط المخالفين وحماية السلامة العامة، وذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والباعة الجائلين لمواجهة بيع وتداول الألعاب النارية.

ضبط 2000 وحدة ألعاب نارية متنوع

وأسفرت الحملة، التي شملت شوارع محمد مبروك ومسجد الرحمن، عن إزالة عدد من الفروشات المخالفة وضبط 2000 وحدة ألعاب نارية متنوعة، شملت صواريخ، بُمب، ومفرقعات، حيث تم مصادرتها تمهيدًا لإعدامها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وتواصل محافظة الجيزة حملاتها المكثفة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن لمواجهة الظواهر السلبية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، مع التأكيد على عدم التهاون في تطبيق القانون لضمان بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا.

 

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