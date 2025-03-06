مسلسل وتقابل حبيب الحلقة السادسة، ياسمين عبد العزيز تضبط خالد سليم مع نيكول سابا

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل وتقابل حبيب حول يوسف (خالد سليم) الذي تكشفه زوجته ليل (ياسمين عبد العزيز) وتكشف كذبه وتخبر شقيقتها أنها يجب أن تتطلق منه، ويترك يوسف منزل رقية (نيكول سابا) ويذهب للمنزل لكي ينقذ موقفه أمام ليل.

ويستعين فارس (كريم فهمي) بليل لكي يظل ابنه معها حتى يعود من المستشفى للاطمئنان على زوجته، ويأتي يوسف محاولا التحدث مع ليل ولكنها ترفض وتظل ماكثة في غرفتها إلى أن تأتي إليها جوجو تحاول أن تثنيها عما تفعل.

وبينما كان في المستشفى يتلقى كريم فهمي خبر وفاة زوجته (ندى موسى) وتشعر ليل بالصدمة، وبعد قليل تشعر بالإرهاق وتفقد جنينها.

وفي العزاء تأتي رقية العسكري وتشعر ليل بالتعجب من حضورها وتتساءل عن علاقة المذيعة في “الإيفنت” بها، وتكتشف أنها شقيقتها.

ويحاول يوسف إقناع ليل أنه لم يخونها وطالبته بالحلفان وبالفعل قام بالحلف كذب، وبعدها ذهب لشيخ من أجل التكفير عن هذا الذنب، ويقنع ليل أنه مسافر إلى بورسعيد وحضرت له حقيبته، ولكنه في الحقيقة عند رقية وبينما كان في أحضان رقية يتفاجأ بليل أمامه.

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب

دارت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب، حول ليل التي تتعرض لصدمة شديدة إثر حادث فارس ونهى، ما يؤدي إلى فقدانها الوعي وسقوطها مغشيًا عليها.

يتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، في حين تصل جوجو مسرعة بعد سماعها بخبر الحادث، إذ ترغب في الاطمئنان على أبنائها واطمأنت أن فارس ويوسف بخير.

إلا أن اهتمامها بحالة نهى، التي ترقد في العناية المركزة بحالة خطرة، يبدو محدودًا، وبعد تعافي ليل وخروجها من المستشفى، تزداد شكوك ليل تجاه زوجها، خاصة مع تصرفاته الغريبة وتوتره الزائد عن الحد، كما تحاول ليل احتواء ابن فارس، الذي يعاني نفسيًا بسبب غياب والدته نهو ومع ذلك.

في هذه الأثناء، يذهب يوسف إلى رقية، حيث يقضي الليلة معها، ويخبر ليل بأنه سيغيب لبعض الوقت لأنه متوجه إلى صديقه عادل ثابت. بينما في الحقيقة هو سيقضي يوسف ليلته مع زوجته الثانية.

وتذهب ليل برفقة جوجو (أنوشكا) إلى الطبيب وهيب، الذي يمنحها حقنة إجهاض، وتلاحظ الممرضة الأمر، لكنها لا تتمكن من إخبار ليل، إذ يطلب منها الطبيب المغادرة قبل أن تُتاح لها الفرصة للحديث.

وفي وقت لاحق، بينما تجلس ليل مع شقيقتها في المنزل، تكتشف خبر وفاة عادل ثابت، فتتصل فورًا بزوجها يوسف لتخبره بذلك، لكنه يفاجئها بقوله إنه جالس مع عادل، في حين أنه في الحقيقة لا يزال مع رقية، وتصاب ليل بالذهول وتواجهه بالحقيقة أن عادل قد رحل عن الحياة، ليظهر على وجه يوسف أثر الصدمة.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، ومقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ومسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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