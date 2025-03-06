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محافظات

نفوق حصان صعقا بالكهرباء أثناء سقوط الأمطار بالغربية

نفوق حصان ونجاة صاحبه
نفوق حصان ونجاة صاحبه إثر صعق كهربائي بالغربية

شهدت قرية الشين التابعة لمركز قطور بـ محافظة الغربية، اليوم، حادثًا مأساويًا بعد نفوق حصان نتيجة تعرضه لصعق كهربائي أثناء سقوط الأمطار الغزيرة التي اجتاحت القرية.

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ووفقًا لشهود عيان، وقع الحادث عندما كان صاحب الحصان يسير به في أحد شوارع قرية الشين بالغربية حيث لامس الحصان أحد الأعمدة الكهربائية ما أدى إلى صعقه على الفور، فيما نجا صاحبه بأعجوبة دون أن يُصاب بأذى.

 

وفور وقوع الحادث، انتقل مسئولو الوحدة المحلية وفريق من شركة الكهرباء إلى موقع الحادث، وقاموا بقطع التيار الكهربائي عن المنطقة، وبدء فحص الأعمدة والأسلاك للتأكد من سلامتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب وقوع حوادث مماثلة.

وأعرب أهالي قرية الشين  بـ الغربية عن استيائهم، مطالبين بسرعة صيانة أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية، خاصة خلال فصل الشتاء الذي تزداد فيه مخاطر الصعق الكهربائي بسبب تساقط الأمطار.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بـ محافظة الغربية أن التحقيق جارٍ لمعرفة ملابسات الحادث، والتأكد من مدى التزام الجهات المعنية بإجراءات السلامة الكهربائية.
 

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