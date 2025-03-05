نتنياهو: وصلنا إلى قمة جبل الشيخ وغيرنا وجه الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي والسلك الدبلوماسي يقومان بعمل رائع.

نتنياهو يثني على جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف نتنياهو أن العمل المشترك بين هرتسي هاليفي رئيس الأركان السابق وخلفه إيال زامير أسهم كثيرا في أمن إسرائيل، زاعما: "أعدنا السيطرة على مقدرات مصيرنا وأعداؤنا لم يعد بإمكانهم مهاجمتنا".

وادعى نتنياهو: نملك اليوم قوة الرد بحرب شعواء على كل من يهددنا، هناك جيوش قليلة في العالم لديها القدرة على المواجهة على جبهات عدة".

تهديد صريح من نتنياهو

وقال نتنياهو:" نحارب على 7 جبهات ونتائج المعارك ستكون لها أهمية كبرى لأجيال مقبلة، وأعدنا الكثير من المختطفين وملتزمون بإعادتهم جميعا".

واختتم:" وصلنا إلى قمة جبل الشيخ وغيّرنا وجه الشرق الأوسط، ومنذ أكثر من عقد عملنا سويا مع إيال زامير وقد حان عهده الآن رئيسا للأركان".





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