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رياضة

الدوري الأوروبي، ألكمار يتقدم على توتنهام بهدف عكسي في الشوط الأول

ألكمار الهولندي
ألكمار الهولندي

تقدم فريق ألكمار الهولندي على نظيره توتنهام الإنجليزي بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ستاد "أفاس" ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

جاء هدف ألكمار عن طريق لوكاس بيرجفال لاعب توتنهام بالخطأ في مرماه بالدقيقة 18.

تشكيل توتنهام ضد ألكمار

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تشكيل ألكمار ضد توتنهام

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تأهل توتنهام الإنجليزي إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

وتأهّل فريق توتنهام مباشرة إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بعد فوزه على فريق إيلفسبورج السويدي بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

تأهل الكمار الهولندي إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

وتأهل ألكمار إلى  ثمن نهائي الدوري الأوروبي بعد خوضه مباريات الملحق، حيث كان قد احتل مركزًا بين المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين في مرحلة الدوري.

وفي الملحق، التقى ألكمار مع جالطة سراي التركي، حيث فاز في مباراة الذهاب 4-1 على أرضه، وتعادل في الإياب 2-2 في تركيا، ليحقق التأهل إلى دور الـ16 بمجموع المباراتين 6-3.

 

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