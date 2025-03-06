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اقتصاد

تباين أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الخميس  بالاسواق الخليجية والتي استمرت فيها في ادائها المتباين.


ففي المملكة العربية السعودية

وانخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 1.41% وهي تقدر ب 132 نقطة ليصل الي 11767 نقطة بقيم تداول تقارب 6.5 مليون ريال.


وفي الكويت

انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.25% وهي تقدر ب 20 نقطة ليصل إلي 7389 نقطة بقيم تداول 50 مليون دينار بنهاية الجلسة.

 

مؤشرات الأسواق الإماراتية 

 تواجدات مؤشرات الأسواق الإماراتية في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.48% وهي تقدر ب 28 نقطة ليصل إلي 5285 نقطة  ، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.10%وهي تقدر ب 10 نقاط ليصل الي 9546 نقطة بقيم تداول تجاوز 3 مليار درهم، والأسواق تترقب اعلان نتائج أعمال الشركات المقيدة وتطور الأحداث في غزة
وتاثير فرض الحماية الجمركية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

أداء جلسة الأربعاء 

وخلال جلسة الأربعاء واداء الأسواق الخليجية غلب التباين علي أداء المؤشرات مع ميلها للتواجد في المنطقه الحمراء.
ففي المملكه العربيه السعوديه ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبه 0.13%وهي تقدر ب 15نقطة ليصل الي 11932نقطة بقيم تداول تجاوز 7مليار ريال.
وفي الكويت انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.92%وهي تقدر ب 69 نقطة ليصل الي 7397 نقطة وسط قيم تداول تجاوز 55 مليون دينار.
وفي الإمارات تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الحمراء حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.36% وهي تقدر ب 20 نقطة ليصل الي 5335 نقطة كما انخفض مؤشر سوق ابوظبي
ليهبط بنسبة 0.11%وهي تقدر ب 13 نقطة ليصل الي 9579 نقطة بقيم تداول تصل الي 3 مليار درهم للاسواق.

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